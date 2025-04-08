Супруги из Красноярского края отметили золотую свадьбу

Супруги Мастихины из Лесосибирска отметили полувековой юбилей совместной жизни. Об этом рассказали в краевом ЗАГСе. Амина Гарафеевна и Владимир Тимофеевич познакомились в Томске. Студенты инженерно-строительного института, в числе которых был Владимир, были шефами над группой, в которой училась Амина.
Всё свободное от учебы время эти группы проводили вместе: парни и девушки посещали каток, кино и театр. Некоторые из них через какое-то время начинали встречаться, образовалось несколько пар. Одна из них — наши герои. Владимир и Амина поженились 3 апреля 1975 года во Дворце бракосочетания Томска.
Мастихины воспитали сына и дочь, у них трое внуков. Дружная семья любит собираться в уютном доме, который юбиляры супружеской жизни построили своими силами.