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Супруги из Красноярского края отметили золотую свадьбу

Супруги Мастихины из Лесосибирска отметили полувековой юбилей совместной жизни.

Источник: Агентство ЗАГС правительства Красноярского края

Супруги Мастихины из Лесосибирска отметили полувековой юбилей совместной жизни. Об этом рассказали в краевом ЗАГСе. Амина Гарафеевна и Владимир Тимофеевич познакомились в Томске. Студенты инженерно-строительного института, в числе которых был Владимир, были шефами над группой, в которой училась Амина.

Всё свободное от учебы время эти группы проводили вместе: парни и девушки посещали каток, кино и театр. Некоторые из них через какое-то время начинали встречаться, образовалось несколько пар. Одна из них — наши герои. Владимир и Амина поженились 3 апреля 1975 года во Дворце бракосочетания Томска.

Мастихины воспитали сына и дочь, у них трое внуков. Дружная семья любит собираться в уютном доме, который юбиляры супружеской жизни построили своими силами.