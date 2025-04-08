Супруги из Красноярского края отметили золотую свадьбу

Всё свободное от учебы время эти группы проводили вместе: парни и девушки посещали каток, кино и театр. Некоторые из них через какое-то время начинали встречаться, образовалось несколько пар. Одна из них — наши герои. Владимир и Амина поженились 3 апреля 1975 года во Дворце бракосочетания Томска.