Красноярец умер от сердечного приступа на фоне конфликта из-за шлагбаума

Несмотря на решение суда об обязательном демонтаже конструкции, шлагбаум до сих пор остается на месте. Ситуация привела к трагедии — 14 марта 2025 года скончался Анатолий Кочергин, активно выступавший против незаконной преграды. По словам юриста дачников Елены Добролюбовой, смерть наступила от сердечного приступа на фоне стресса, вызванного затянувшимся конфликтом.