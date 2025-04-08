Красноярец умер от сердечного приступа на фоне конфликта из-за шлагбаума

По данным издания Sibnovosti.ru, недавно дело приобрело новый оборот — скончался один из участников скандала. У него не выдержало сердце.
Несмотря на решение суда об обязательном демонтаже конструкции, шлагбаум до сих пор остается на месте. Ситуация привела к трагедии — 14 марта 2025 года скончался Анатолий Кочергин, активно выступавший против незаконной преграды. По словам юриста дачников Елены Добролюбовой, смерть наступила от сердечного приступа на фоне стресса, вызванного затянувшимся конфликтом.
После смерти Анатолия депутат вновь запустил шлагбаум, который ранее был отключен от электроснабжения председателем СНТ. По свидетельствам местных жителей, Ульских запускал салюты возле дома вдовы покойного, у которой после случившегося резко повысилось давление, не поддающееся медикаментозной коррекции.
Судебные приставы несколько раз пытались исполнить решение суда, но безрезультатно. Владелец шлагбаума отделался лишь штрафом в 5 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры 14 марта было возобновлено исполнительное производство.
Жители СНТ обеспокоены тем, что из-за преграды к их домам затруднен доступ экстренных служб. Юрист садоводов подала заявление в полицию о самоуправстве, повлекшем смерть человека, а также обратилась в прокуратуру с просьбой защитить интересы жителей поселка. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств происшествия.
На момент публикации журналистам издания связаться с депутатом Романом Ульских не удалось — его телефон был недоступен.