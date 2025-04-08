В Госдуму внесли проект о запрете продажи пневматических винтовок до 18 лет

«Законопроектом предлагается установить возрастные ограничения на приобретение конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним, которые не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия в соответствии с заключением МВД России, предоставив такое право только гражданам РФ, достигшими возраста 18 лет», — сказано в пояснительной записке.