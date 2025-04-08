В Госдуму внесли проект о запрете продажи пневматических винтовок до 18 лет

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается разрешить продажу сигнальных пистолетов и пневматических винтовок только с 18 лет, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается установить возрастные ограничения на приобретение конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним, которые не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия в соответствии с заключением МВД России, предоставив такое право только гражданам РФ, достигшими возраста 18 лет», — сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что действующее законодательство не содержит возрастных ограничений для приобретения сходных с оружием изделий или пневматического оружия. Кроме того, авторы законопроекта подчеркивают, что возможность приобретения подобных изделий несовершеннолетними остается крайне высокой, поскольку их продажа осуществляется не только в интернет-магазинах, но и на других торговых площадках.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит уменьшить риск наступления трагических последствий безответственного использования пневматического оружия и конструктивно сходных с оружием изделий, а также обеспечит защиту несовершеннолетних и повышение общественной безопасности.