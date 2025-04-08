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В Екатеринбурге почти на два года ограничат движение по улице Ветеринарная

В Екатеринбурге с 1 мая 2025 до 1 марта 2027 года закроют движение транспорта по улице Ветеринарная. Проехать нельзя будет по участку от здания № 9 на Ветеринарной до переулка Встречного.

Ограничения связаны со строительством многоквартирных жилых домов и устройством наружных инженерных сетей на улице, уточнили в мэрии.

Схема движения общественного транспорта не изменится.