В Екатеринбурге почти на два года ограничат движение по улице Ветеринарная

Ограничения связаны со строительством многоквартирных жилых домов и устройством наружных инженерных сетей на улице, уточнили в мэрии.
Схема движения общественного транспорта не изменится.
В Екатеринбурге с 1 мая 2025 до 1 марта 2027 года закроют движение транспорта по улице Ветеринарная. Проехать нельзя будет по участку от здания № 9 на Ветеринарной до переулка Встречного.
Ограничения связаны со строительством многоквартирных жилых домов и устройством наружных инженерных сетей на улице, уточнили в мэрии.
Схема движения общественного транспорта не изменится.