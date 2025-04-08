«Без переливания не выживет!» Пермячка ищет донора коту, переставшему есть

Сложность заключается также в том, что одного донора может не хватить для переливания. Или же кто-то из кандидатов может не подойти. Дарья надеется на помощь неравнодушных пермяков, среди которых найдётся хозяин или хозяйка кота или кошки, которые могут спасти жизнь Катыша, став его донором. Девушка очень любит своего питомца и надеется, что он будет жить.