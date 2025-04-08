«Без переливания не выживет!» Пермячка ищет донора коту, переставшему есть

Жительница Перми ищет донора для своего кота, который резко перестал есть. Об этом она сообщила сайту perm.aif.ru.
Дарья рассказала, что её восьмилетнему коту Катышу стало плохо на прошлой неделе. Девушка сразу обратилась за помощью к ветеринарам.
«Перестал есть на прошлой неделе, я повела в клинику. Сдали анализы и выяснилось, что всё не очень хорошо. Оставили в прошлый четверг в стационаре», — рассказала perm.aif.ru пермячка.
В заключении врача, которое выдали Дарье, написано, что у кота диагностированы признаки острого цистита, локально стеатита. У него также обнаружили структурные изменения почек, характерные для воспалительного процесса, а также диффузные изменения печени и диффузные изменения поджелудочной железы, характерные для острого воспалительного процесса с наличием интрапаренхиматозных включений, кистозного характера. В строке диагноза значится «холангиогепатит» (воспалительное заболевание печени и желчевывоводящих протоков).
Сейчас Катыш находится в ветеринарной клинике. Ему срочно нужен донор. Кот не может есть сам, ему поставили стому.
«Показатели крови падают, развилась сильная анемия. Без донора он не выживет», — рассказала perm.aif.ru Дарья.
При этом донор коту нужен уже сегодня — переливание нужно сделать срочно.
«В качестве донора подойдёт вот весом от 4 кг, привитый и здоровый. Возраст — от 1 до 7 лет», — пояснила Дарья.
Сложность заключается также в том, что одного донора может не хватить для переливания. Или же кто-то из кандидатов может не подойти. Дарья надеется на помощь неравнодушных пермяков, среди которых найдётся хозяин или хозяйка кота или кошки, которые могут спасти жизнь Катыша, став его донором. Девушка очень любит своего питомца и надеется, что он будет жить.
Если у вас есть кошка или кот, которые подходят по показаниям, и вы готовы помочь Катышу, свяжитесь с Дарьей по телефону: 8 982 2300140.