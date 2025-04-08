В Крыму для туристов разработали календарь цветений с дополненной реальностью и маршрут по цветущим локациям

В этом году для гостей и жителей Крыма организатором подготовлен оригинальный туристический маршрут в формате квеста, посвящённый цветам. Это возможность пройти маршрут по цветущему Крыму, собирая фотолокации и получая в подарок косметику, созданную на основе крымских цветов и трав, лаванды и розы. Чтобы принять участие в квесте, нужно поделиться своими фотографиями в социальной сети ВКонтакте и получить специальные наклейки и подарки в Туристско-информационном центре Крыма в Симферополе. Самые активные участники смогут побороться за главный приз — сертификат на отдых в Крыму.