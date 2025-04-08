Часть улицы перекроют до конца лета в Астане

В связи с началом дорожно-строительных работ с 9 апреля по 30 августа 2025 года движение по улице Куйши Дины будет полностью закрыто на участке от школы «Мирас» до проспекта М. Жумабаева. Это вызвано необходимостью проведения масштабных строительных работ, которые значительно улучшат инфраструктуру города.