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Часть улицы перекроют до конца лета в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры приступает к важным работам по строительству улицы Куйши Дины на участке между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Источник: Baigenews

В связи с началом дорожно-строительных работ с 9 апреля по 30 августа 2025 года движение по улице Куйши Дины будет полностью закрыто на участке от школы «Мирас» до проспекта М. Жумабаева. Это вызвано необходимостью проведения масштабных строительных работ, которые значительно улучшат инфраструктуру города.

Водителей и пешеходов призывают заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и удобства горожан на время работ будут установлены временные дорожные знаки и указатели, которые помогут минимизировать неудобства и направить потоки транспорта в обводные районы.