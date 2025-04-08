Новосибирцы поспорили о судьбе бездомных собак

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как женщину разорвали собаки у скандального полигона под Новосибирском, а затем ее мужу не дали расправиться с животными. Случай вызвал большое обсуждение среди горожан, которые также пожаловались на засилие четвероногих без хозяев на улицах, а кинолог дал свои советы, как можно как спастись в опасной ситуации.