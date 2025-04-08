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Новосибирцы поспорили о судьбе бездомных собак

НОВОСИБИРСК, 8 апреля, ФедералПресс. Жители Новосибирска разошлись во мнении о том, что нужно делать с бездомными собаками. Своим мнением горожане поделились в комментариях дзен-канала «Сибирские ссылки».

«Нет собак — нет проблем от собак. Другие решения — не решения», — настаивает пользователь «Откорней Докончиков».

Другие читатели считают проблему надуманной и настаивают на необходимости защиты животных.

«У меня друзья живут в Новосибирске, никто не против собак», — утверждает Дмитрий К.

Посетители сочли нужным также использовать мировой опыт в решении вопроса.

«В большинстве стран мира собак держат 10 дней, затем невостребованных усыпляют. Поэтому у них на улицах своры диких собак не дерут людей и не загрызают детей», — заявляет пользователь «Великая Королева».

Некоторые участники дискуссии сочли правильным бороться не столько с собаками на улицах, сколько с теми, по чьей вине животные там оказываются.

«Живодёр на живодёре. Решили б сначала вопрос с теми, которые собак выкидывают, а потом за собак принимались», — настаивает пользователь AHS.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как женщину разорвали собаки у скандального полигона под Новосибирском, а затем ее мужу не дали расправиться с животными. Случай вызвал большое обсуждение среди горожан, которые также пожаловались на засилие четвероногих без хозяев на улицах, а кинолог дал свои советы, как можно как спастись в опасной ситуации.

Недавно стая собак напала на школьника в Новосибирске. Дискуссии о путях решения вопроса ведутся в городе до сих пор.