В Ворошиловском районе Волгограда стартует благоустройство улицы КИМ

Как сообщает администрация Волгограда, планируется реконструкция пешеходной зоны с заменой асфальтового покрытия на тротуарную плитку, установка бордюрных камней, бетонных полусфер и металлических пешеходных ограждений. Также подрядчику предстоит заменить изношенные люки и колодцы, а также произвести ремонт участка трубопровода.
Напомним, что в 2024 году на улице КИМ уже проводились работы по комплексному обновлению дороги на участке от ул. Циолковского до ул. Пугачевской — здесь было создано новое дорожное основание, на которое позже была вновь уложена историческая брусчатка. Также подрядчик полностью обновил тротуарную часть, осуществив замену покрытия и бордюрного камня, и провел модернизацию системы ливневой канализации.
Комфортная городская среда в Волгоградской области формируется с помощью региональных и федеральных госпрограмм, национальных проектов. Так, благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе в 2025 году реализуют 104 проекта благоустройства общественных и дворовых пространств в 20 муниципальных образованиях, в целом с 2014 года реализовано более 2,2 тыс. проектов. Как раз сейчас Волгоградская область готовится к очередному всероссийскому голосованию за проекты благоустройства. В этом году жители смогут выбрать первоочередные идеи для реализации из 33 предложений девяти муниципальных образований.