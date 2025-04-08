В Ворошиловском районе Волгограда стартует благоустройство улицы КИМ

Комфортная городская среда в Волгоградской области формируется с помощью региональных и федеральных госпрограмм, национальных проектов. Так, благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе в 2025 году реализуют 104 проекта благоустройства общественных и дворовых пространств в 20 муниципальных образованиях, в целом с 2014 года реализовано более 2,2 тыс. проектов. Как раз сейчас Волгоградская область готовится к очередному всероссийскому голосованию за проекты благоустройства. В этом году жители смогут выбрать первоочередные идеи для реализации из 33 предложений девяти муниципальных образований.