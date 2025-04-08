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В Омске простились с погибшим бойцом СВО Виталием Дудоровым

Он освобождал российскую территорию, на которую вторглись ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В зоне боевых действий в Курской области погиб омич Виталий Дудоров. Ему было 48 лет. Некролог появился в аккаунте бойца в сети «ВКонтакте» в конце марта 2025 года.

«При выполнении боевых задач по восстановлению территориальной целостности границ РФ и освобождению от нацистских захватчиков Курской области была оборвана жизнь Дудорова Виталия Николаевича», — написали близкие военнослужащего.

Прощальную церемонию организовали в омском соборе Рождества Христова. Участника спецоперации захоронили на Аллее героев СВО в селе Троицком.