В Омске простились с погибшим бойцом СВО Виталием Дудоровым

В зоне боевых действий в Курской области погиб омич Виталий Дудоров. Ему было 48 лет. Некролог появился в аккаунте бойца в сети «ВКонтакте» в конце марта 2025 года.
«При выполнении боевых задач по восстановлению территориальной целостности границ РФ и освобождению от нацистских захватчиков Курской области была оборвана жизнь Дудорова Виталия Николаевича», — написали близкие военнослужащего.
Прощальную церемонию организовали в омском соборе Рождества Христова. Участника спецоперации захоронили на Аллее героев СВО в селе Троицком.