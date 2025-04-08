В Крыму проверят безопасность школ и детских садов

«Обязательно нужно работать с заказчиками, чтобы они понимали, как нужно принимать выполненные работы по контрактам. Это же не просто нужно подписывать ежемесячно акты выполненных работ, нужно еще и требовать, чтобы результаты работы подрядчика отвечали условиям контрактов», — подчеркнул эксперт в охранной сфере Сергей Рыбянец.