В Крыму проверят безопасность школ и детских садов

Участники встречи выявили основные проблемы в сфере охраны. Среди них — недобросовестная конкуренция на рынке частных охранных услуг. Участники закупок значительно снижают начальную максимальную цену контракта, заключая сделки по охране бюджетных объектов. Однако по таким ценам невозможно обеспечить качественную охрану социально значимых учреждений, отметили эксперты.
Задача рабочей группы ОП РК — скоординировать усилия через инструменты общественного контроля для повышения качества охранных услуг на социальных объектах. При этом наша цель не наказать руководство школ и детских садов, а помочь им.
Работа не должна вызвать затруднений. Процедура проверок уже налажена — еще с 2015 года специалисты проводили мониторинг контрактов на закупки пищевой продукции и услуг питания. Специалисты будут работать с ЧОПами по тому же принципу.
«Обязательно нужно работать с заказчиками, чтобы они понимали, как нужно принимать выполненные работы по контрактам. Это же не просто нужно подписывать ежемесячно акты выполненных работ, нужно еще и требовать, чтобы результаты работы подрядчика отвечали условиям контрактов», — подчеркнул эксперт в охранной сфере Сергей Рыбянец.
Организация может привлекать экспертов для «внешней» экспертизы госконтрактов. Если выявлены нарушения, расходы на экспертизу оплачивает поставщик, уточнили на заседании.
Также общественники привели примеры демпинга «материковых» ЧОПов, где стоимость услуг снижалась более чем на 60%. Есть предположение, что такие ЧОП могли иметь собственные экспертные организации или быть в сговоре для проверки самих себя.
В конце встречи участники обсудили план действий, критерии общественной проверки и экспертов для привлечения.
По предварительному плану, рабочая группа в первую очередь навестит те учреждения, где уже выявлены проблемные заказчики. Будут проверять документацию и исполнение контрактов. В случае выявления нарушений специалисты будут содействовать в расторжении соглашений с охранными организациями. Первый рейд планируют уже в апреле-мае, рассказал председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей.