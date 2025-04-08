На капремонт кровли драмтеатра выделили 33,7 млн рублей

Согласно техническому заданию, ремонт не должен мешать работе театра, «создавать неудобства или представлять угрозу для работников заказчика и иных лиц, находящихся на объекте». Уборку строительного мусора необходимо проводить ежедневно. Указанное в проекте контракта время выполнения работ — с 15 августа 2025 года по 1 октября 2026-го. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 28 апреля.