Улицу Фучика в Нижнем Новгороде отремонтируют этим летом

Улицу Фучика в Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируется отремонтировать в этом году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети «ВКонтакте».
Нижегородка пожаловалась главе региона Глебу Никитину на большие ямы на проезжей части около детсада № 113 и попросила отремонтировать дорогу.
Представители мэрии Нижнего Новгорода на это ответили, что данный участок дороги включен в план работ по ямочному ремонту.
«Проезжую часть по улице Фучика планируется отремонтировать весной — летом 2025 года», — пояснили в администрации Нижнего Новгорода.
Напомним, участок проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде отремонтируют за 55 млн рублей.