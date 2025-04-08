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Улицу Фучика в Нижнем Новгороде отремонтируют этим летом

Там планируется провести ямочный ремонт.

Источник: Время

Улицу Фучика в Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируется отремонтировать в этом году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети «ВКонтакте».

Нижегородка пожаловалась главе региона Глебу Никитину на большие ямы на проезжей части около детсада № 113 и попросила отремонтировать дорогу.

Представители мэрии Нижнего Новгорода на это ответили, что данный участок дороги включен в план работ по ямочному ремонту.

«Проезжую часть по улице Фучика планируется отремонтировать весной — летом 2025 года», — пояснили в администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, участок проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде отремонтируют за 55 млн рублей.