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Спасатели ликвидировали последствия аварии в Аксайском районе

Пассажиров перевернувшегося автобуса под Ростовом пересадили на резервный автобус.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС завершили устранять последствия ДТП на 4-м километре автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». Спасатели с помощью автокрана поставили перевернувшийся автобус на шасси, а пожарные смыли топливо. Пассажиров пересадили на резервный автобус и отправили до их места назначения.

Напомним, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Геническ, столкнулся с отбойником и перевернулся на бок на трассе в Аксайском районе. Трое человек получили травмы различной степени тяжести. На месте работают полицейские. А прокуратурой была организована проверка.