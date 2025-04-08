Спасатели ликвидировали последствия аварии в Аксайском районе

Напомним, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Геническ, столкнулся с отбойником и перевернулся на бок на трассе в Аксайском районе. Трое человек получили травмы различной степени тяжести. На месте работают полицейские. А прокуратурой была организована проверка.