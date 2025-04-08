Особенная детская площадка, новая стела в честь героев войны и летняя сцена появятся во дворе на Ипподромной

Далее Ильсур Метшин ознакомился с ходом установки новой стелы в честь героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Вахитовского и Приволжского районов, и предприятий, активно задействованных в годы войны. Стела будет расположена рядом с благоустраиваемым двором. Прежний мемориал был установлен более 65 лет назад и ему требовалось капитальное обновление. Было принято решение демонтировать прежнюю стелу из-за ее состояния и установить новую. Памятник также будет состоять из двух основных частей — стенда и постамента. Стела будет построена из металлокаркаса с облицовкой из оцинкованной стали, композитного материала и гранитных плит. Работы проводятся за счет средств благотворительного фонда «Нэфис».