Особенная детская площадка, новая стела в честь героев войны и летняя сцена появятся во дворе на Ипподромной

В казанских дворах стартовали ремонтные работы по республиканской программе «Наш двор». Всего в этом году обновят территории 464 домов. Одним из первых дворов, где работы уже начались, стал двор на улице Ипподромной рядом с инклюзивным центром «Тылсым». Там впервые появится освещение, сцена под открытым небом и универсальная детская площадка, а один из домов украсит мурал. Будет обновлена и расположенная рядом стела в честь героев Великой Отечественной войны.
Мэр Казани Ильсур Метшин провел выездное совещание на ул. Ипподромная, 18, где начались работы по благоустройству двора, а по соседству с ним — установка новой мемориальной стелы в честь героев Великой Отечественной войны.
«Неожиданно ранее тепло позволяет и нам пораньше приступить к программам благоустройства. “Наш двор” — долгожданная программа, которую с нетерпением ждут казанцы. Именно во дворе начинается и завершается день, мы здесь встречаемся с соседями. Спасибо раису Татарстана за возможность ежегодно улучшать условиях жизни тысяч казанцев. В этом году мы капитально отремонтируем больше дворов, чем в прошлом, улучшения коснутся дворовых территорий 464 домов. Важно, чтобы каждый двор имел свою изюминку», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Двор является общим для четырех домов — ул. Ипподромная, 18, ул. Качалова, 84, ул. Спартаковская, 121 и 123. В этих четырех-пятиэтажных домах проживает около пятисот человек, доложил глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Дома были построены с 1961 по 1971 годы, и общая дворовая территория нуждалась в обновлении.
Одной из проблем двора было недостаточное освещение — в ночное время территорию освещали лишь подъездные светильники. Во время благоустройства во дворе установят 18 опор наружного освещения. За счет демонтажа старых незаконных гаражей на территории в два раза увеличится количество парковочных мест — до 78 стоянок для автомобилей. Вскоре здесь полностью отремонтируют асфальтовое покрытие и установят детские площадки, скамейки, сушку для белья, урны, а также современная площадка для мусорных контейнеров. На сегодня на объекте задействованы 11 единиц техники и 21 рабочий.
Напомним, в прошлом году в доме по ул. Ипподромная, 18 открылся инклюзивный центр с учебно-тренировочной квартирой «Тылсым». Его посещают 124 ребенка с ОВЗ. Помимо уроков по нейро-творчеству, коррекции, спортивных тренировок для детей важны прогулки. Нынешняя детская игровая зона во дворе была в непригодном состоянии, сейчас воспитанники центра гуляют на детской и спортивной площадках, расположенных через дорогу.
За счет средств АНО «Добрая Казань» в одной из зон будет уложено прорезиненное покрытие для маломобильных групп населения. Здесь же появится игровой комплекс, дорожка «Змейка» и канатный переход, двухместная качалка на пружинке «Джип», качели на деревянных стойках и подвес качелей со спинкой, счеты со столиками и другое. На отдельном песчаном покрытии появится канатный лаз, песочница и игровой элемент «Экскаватор».
«На площадке наши воспитанники продолжат реабилитацию. МАФы подобраны таким образом, чтобы тренировать когнитивные функции головного мозга и нормализовать психические, физические и эмоциональные функции ребенка. Для наших детей еще очень важны сюжетно-ролевые игры. Для этого появятся МАФы в форме экскаватора, ракеты, а также кухонька, где детки смогут играть», — рассказала руководитель АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова. Еще на детской площадке планируют сделать клумбу, а дети сами будут ухаживать за растениями.
«Хотелось бы поблагодарить за начало благоустройства двора, особенно детской площадки. Я мама двух сыновей 17 и 11 лет. Когда рос старший ребенок здесь никогда не было интересных мест для игр, младший ребенок еще точно успеет поиграть», — обратилась к мэру Казани жительница дома № 18 по ул. Ипподромной Ольга Мингалеева.
Далее Ильсур Метшин ознакомился с ходом установки новой стелы в честь героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Вахитовского и Приволжского районов, и предприятий, активно задействованных в годы войны. Стела будет расположена рядом с благоустраиваемым двором. Прежний мемориал был установлен более 65 лет назад и ему требовалось капитальное обновление. Было принято решение демонтировать прежнюю стелу из-за ее состояния и установить новую. Памятник также будет состоять из двух основных частей — стенда и постамента. Стела будет построена из металлокаркаса с облицовкой из оцинкованной стали, композитного материала и гранитных плит. Работы проводятся за счет средств благотворительного фонда «Нэфис».
«Стела в честь героев советского союза участников Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в Вахитовском и Приволжском районах станет еще одним украшением двора», — отметил глава города и поручил на фасаде дома № 18 по ул. Ипподромной создать мурал с подсветкой, посвященный героям Великой Отечественной войны.
Напомним, в Казани на днях стартовали работы по программе раиса республики «Наш двор» — рабочие вышли в первые 90 дворов, где приступили к расчистке участков, демонтажу старого асфальта и аварийных построек. Всего в этом году будет проведено благоустройство дворов 464 многоквартирных домов, что позволит улучшить условия жизни более 100 тыс. горожан.
В прошлом году в Казани было благоустроено 459 дворовых территорий на площади более 500 тыс. кв.м. Там обновили 570 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия и оборудовали 5 тыс. дополнительных парковочных мест, появилось более 100 новых контейнерных площадок. В целом преобразились дворы 100 тысяч казанцев.
Всего за пять лет по программе обновлены территории 2278 домов, в которых живут 500 тысяч горожан. Было отремонтировано асфальтобетонное покрытие на площади 3 млн кв. метров. Во дворах было оборудовано порядка 25 тыс. новых машиномест. В них появилось более 12 тыс. новых опор, свыше 16 тыс. светодиодных энергосберегающих светильников, более 21 тыс. малых архитектурных форм, обустроено порядка 500 новых контейнерных площадок.