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Знаменитой кирхе Петербурга вернут «отпиленные» башенки

В Санкт-Петербурге приступят к реставрации знаменитой кирхи Святого Михаила на Васильевском острове. Она является объектом культурного наследия регионального значения. Находится в собственности города и передана в безвозмездное пользование религиозной организации.

Источник: Правительство Санкт-Петербурга — Telegram

Эксперты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга уже обследовали здание и зафиксировали, что фасады сильно загрязнены и фрагментарно окрашены в цвет, отличный от основного. Есть трещины, утраты красочного слоя, нарушен и штукатурный слой. В цокольной части фасадов найдены участки биопоражений и выветривания швов известняковой облицовки.

Обнаружены утраты на фасадах одноэтажной часовни, что рядом с основным зданием. На металлических опорных столбах ограды есть следы граффити.

По программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга начинается разработка проекта ремонта и реставрации фасадов и крыши кирхи Святого Михаила.

Лютеранская церковь Св. Михаила построена в период эклектики, в 1874—1876 годах по проекту военного инженера Бульмеринга. Она сделана в неоготическом стиле с характерными особенностями: остроконечным шатром, стрельчатыми окнами, башенками-пинаклями, круглым окном-ротондой над главным входом.

Пинакли — декоративные башенки пирамидальной формы по осям контрфорсов фасада, декорированы краббами — по пять на каждом ребре и увенчаны фиалами в виде крестоцветов. Пинакли демонтировали в начале 2000-х годов. В ходе реставрации их обещают вернуть на место.