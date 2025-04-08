Знаменитой кирхе Петербурга вернут «отпиленные» башенки

Эксперты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга уже обследовали здание и зафиксировали, что фасады сильно загрязнены и фрагментарно окрашены в цвет, отличный от основного. Есть трещины, утраты красочного слоя, нарушен и штукатурный слой. В цокольной части фасадов найдены участки биопоражений и выветривания швов известняковой облицовки.
Обнаружены утраты на фасадах одноэтажной часовни, что рядом с основным зданием. На металлических опорных столбах ограды есть следы граффити.
По программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга начинается разработка проекта ремонта и реставрации фасадов и крыши кирхи Святого Михаила.
Лютеранская церковь Св. Михаила построена в период эклектики, в 1874—1876 годах по проекту военного инженера Бульмеринга. Она сделана в неоготическом стиле с характерными особенностями: остроконечным шатром, стрельчатыми окнами, башенками-пинаклями, круглым окном-ротондой над главным входом.
Пинакли — декоративные башенки пирамидальной формы по осям контрфорсов фасада, декорированы краббами — по пять на каждом ребре и увенчаны фиалами в виде крестоцветов. Пинакли демонтировали в начале 2000-х годов. В ходе реставрации их обещают вернуть на место.