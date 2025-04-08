Знаменитой кирхе Петербурга вернут «отпиленные» башенки

Эксперты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга уже обследовали здание и зафиксировали, что фасады сильно загрязнены и фрагментарно окрашены в цвет, отличный от основного. Есть трещины, утраты красочного слоя, нарушен и штукатурный слой. В цокольной части фасадов найдены участки биопоражений и выветривания швов известняковой облицовки.