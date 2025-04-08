«Да» — 7 358 раз. В Петербурге свадьбы обогнали разводы

Глава города также напомнил, что все дети, рожденные в Петербурге, теперь получают «коробки новорожденных» — наборы необходимых детских принадлежностей. За первые три месяца 2025 года таких подарков вручили 8 510.
Также с начала этого года в городе активно внедряется выдача свидетельств о рождении через сервис «Рождение ребенка». За первые три месяца в Петербурге оформили 1 966 электронных медицинских свидетельств, причем почти тысяча из них использовалась для регистрации рождения через этот сервис.
Для регистрации браков в летний период в Пушкинском и Петродворцовом районах открыли дополнительные залы. В Петергофе подано 1 407 заявлений, из них 302 — во второй зал. В Пушкине поступило 1 411 заявлений, включая 298 во второй зал.