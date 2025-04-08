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«Да» — 7 358 раз. В Петербурге свадьбы обогнали разводы

За первый квартал 2025 года в Петербурге было зарегистрировано 7 358 браков, что почти на 300 больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество разводов сократилось почти на 700 с 6 443 в 2024 году до 5 732 в текущем. Об этом 8 апреля сообщил губернатор Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба Смольного.

Глава города также напомнил, что все дети, рожденные в Петербурге, теперь получают «коробки новорожденных» — наборы необходимых детских принадлежностей. За первые три месяца 2025 года таких подарков вручили 8 510.

Также с начала этого года в городе активно внедряется выдача свидетельств о рождении через сервис «Рождение ребенка». За первые три месяца в Петербурге оформили 1 966 электронных медицинских свидетельств, причем почти тысяча из них использовалась для регистрации рождения через этот сервис.

Для регистрации браков в летний период в Пушкинском и Петродворцовом районах открыли дополнительные залы. В Петергофе подано 1 407 заявлений, из них 302 — во второй зал. В Пушкине поступило 1 411 заявлений, включая 298 во второй зал.