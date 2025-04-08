«Да» — 7 358 раз. В Петербурге свадьбы обогнали разводы

За первый квартал 2025 года в Петербурге было зарегистрировано 7 358 браков, что почти на 300 больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество разводов сократилось почти на 700 с 6 443 в 2024 году до 5 732 в текущем. Об этом 8 апреля сообщил губернатор Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба Смольного.