Квартал возле синагоги будут развивать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируется развивать квартал около синагоги, расположенной на улице грузинской. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Глеба Никитина, главного раввина Нижнего Новгорода Шимона Бергмана и главного раввина России Берла Лазара.