Квартал возле синагоги будут развивать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируется развивать квартал около синагоги, расположенной на улице грузинской. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Глеба Никитина, главного раввина Нижнего Новгорода Шимона Бергмана и главного раввина России Берла Лазара.
Также в Нижнем Новгороде планируется реализовать совместные проекты Еврейского музея и центра толерантности с НГХМ.
Напомним, развитие улицы Грузинской в Нижнем Новгороде обсуждалось еще осенью 2023 года. Часть объектов здесь планируется сохранить и отреставрировать.