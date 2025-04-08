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Квартал возле синагоги будут развивать в Нижнем Новгороде

Также планируется совместные проекты с Еврейским музеем и центром толерантности.

В Нижнем Новгороде планируется развивать квартал около синагоги, расположенной на улице грузинской. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Глеба Никитина, главного раввина Нижнего Новгорода Шимона Бергмана и главного раввина России Берла Лазара.

Также в Нижнем Новгороде планируется реализовать совместные проекты Еврейского музея и центра толерантности с НГХМ.

Напомним, развитие улицы Грузинской в Нижнем Новгороде обсуждалось еще осенью 2023 года. Часть объектов здесь планируется сохранить и отреставрировать.