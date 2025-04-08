Гражданка Узбекистана перешла границу Казахстана и Кыргызстана вброд

Инцидент произошёл во время патрулирования. Пограничный наряд обнаружил автомобиль марки Mercedes-Benz, находящийся на территории Казахстана вблизи линии государственной границы. Это вызвало подозрение и стало поводом для проверки соседнего участка.
Как уточнили в ведомстве, напротив обнаруженного автомобиля на кыргызской стороне была задержана женщина, которая перешла реку Чу вброд. При себе она не имела документов, удостоверяющих личность.
Со слов самой женщины, она является гражданкой Узбекистана — У. М. Р., 1984 года рождения.
После оформления необходимых документов задержанную передали компетентным органам для дальнейшего разбирательства. В настоящее время выясняются мотивы пересечения границы, а также все обстоятельства произошедшего.
Пограничная служба напоминает, что незаконное пересечение государственной границы является нарушением закона и влечёт за собой административную или уголовную ответственность.