Защитнику Сталинграда Аркадию Забежинскому исполнилось 103 года

А еще в дошкольном возрасте, благодаря маме, он начал учиться игре на фортепиано и немецкому языку. В библиотеке Аркадия Давидовича сохранился уникальный словарь — размером два на три сантиметра, по которому учила его мать. И до сих пор он «для души» садится за рояль, который стоит у него в квартире.