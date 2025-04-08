Защитнику Сталинграда Аркадию Забежинскому исполнилось 103 года

Он родился 8 апреля 1922 года в городе Великие Луки.
«Я родился не в Советском Союзе. Тогда его еще не было. Была РСФСР» — рассказывает о себе ветеран.
С 1928 года, после того, как с родителями переехал в Ленинград, его жизнь связана с городом на Неве. Детские годы, возможно, были обычными для ленинградского школьника из интеллигентной семьи. Любимыми предметами юного Аркадия в школе были физика и математика.
«Я был технарем. С самого раннего детства влюбился в железную дорогу и интересовался всем, что связано с ней — поделился Аркадий Давидович Забежинский. — Например, досконально знал историю и устройство паровой машины, парового котла и паровоза в целом. Лет до шести мечтал стать машинистом, позднее — начальником станции, затем — инженером путей сообщения».
А еще в дошкольном возрасте, благодаря маме, он начал учиться игре на фортепиано и немецкому языку. В библиотеке Аркадия Давидовича сохранился уникальный словарь — размером два на три сантиметра, по которому учила его мать. И до сих пор он «для души» садится за рояль, который стоит у него в квартире.
Школу Забежинский закончил «с аттестатом с золотой каемкой, заменявшей золотую медаль». Вполне закономерно, что после школы, в 1939 году, поступил в Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) на специальность «Электрооборудование артиллерийских установок и синхронноследящие системы». Учиться старосте группы, сдавшему за два семестра все экзамены и зачеты с одной четверкой, пришлось недолго: в октябре 1940 года студент-второкурсник и комсомолец был призван в армию.
Встретил начало Великой Отечественной войны красноармейцем, а победный май 1945 года — старшим лейтенантом, командиром батареи «Катюш». Устройство боевой машины БМ-13, порядок подготовки данных для стрельбы, ее правила и управления огнем боевой машиной, взводом и батареей и многое другое, что необходимо знать офицеру, он изучал на фронте самостоятельно.
Ветеран подсчитал, что из 1418 дней Великой Отечественной войны, он только 44 дня не был на фронте, в действующей армии. При этом всю войну прошел без единого ранения. Хотя его фронтовая шинель несколько раз была пробита пулями и осколками снарядов и мин. Как говорится, невероятно, но факт.
В июне 1946 года он был демобилизован с весьма обидной и несправедливой формулировкой — «как не имеющий военного образования».
Как рассказывал Аркадий Давидович, в сентябре 1946 года он вернулся в ЛЭТИ, на второй курс. За время обучения в институте у него не было ни одной «четверки», он стал персональным стипендиатом.
«Атмосфера в вузе всегда была дружеская. Студенты и преподаватели относились друг к другу требовательно, но тепло — вспоминает ветеран. — Меня выбрали членом комитета комсомола. В мои обязанности входила работа по пропаганде и агитации. Я разъяснял ребятам политику партии. И знаете, это было не скучно, скорее интересно. И студенты с большим вниманием относились к этой теме…».
После учебы, в 1951 году, пришел работать инженером-конструктором на завод «Прогресс», вошедший позже в состав ЛОМО. Участвовал не только в разработке, но и в финальных испытаниях зенитной самоходной установки ЗСУ-23−4 «Шилка». С прекрасным результатом расчет установки, в который входил и Забежинский, поздравили «сталинградцы» — председатель госкомиссии Маршал Советского Союза В. И. Чуйков и член госкомиссии Маршал артиллерии В. И. Казаков.
Аркадий Давидович Забежинский продолжает трудиться в компании «ЛОМО» и по сей день. Наверное, он не только старейший работник своего предприятия, но и всей России.
Коллектив ИД «Волгоградская правда» поздравляет Аркадия Давидовича Забежинского с днем рождения и желает ему крепкого здоровья!