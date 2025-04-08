Омича приговорили к 8 годам колонии за «услуги» на 4 тысячи рублей

«Суд установил, что в октябре и ноябре 2023 г. данный гражданин с целью финансирования деятельности террористической организации “…” передал неустановленному лицу в интернет-приложении “Telegram” 11 смс-сообщений для регистрации аккаунтов и последующего создания кошельков криптовалюты за денежное вознаграждение», — заявлено в сообщении омской прокуратуры.