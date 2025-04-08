Омича приговорили к 8 годам колонии за «услуги» на 4 тысячи рублей

Как сообщает во вторник, 8 апреля 2025 года, пресс-служба прокуратуры Омской области, мужчина признан виновным в пособничестве в финансировании терроризма.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.
«Суд установил, что в октябре и ноябре 2023 г. данный гражданин с целью финансирования деятельности террористической организации “…” передал неустановленному лицу в интернет-приложении “Telegram” 11 смс-сообщений для регистрации аккаунтов и последующего создания кошельков криптовалюты за денежное вознаграждение», — заявлено в сообщении омской прокуратуры.
Также указано, что осужденный не признал вменяемую ему вину, указав на неосведомленность о запрещенном характере своих действий.
Суд приговорил омича к наказанию в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.
Кроме того, мобильный телефон и системный блок, использованные для совершения преступления, а также полученные за это 4 тысячи рублей, изъяты в доход государства.
Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.