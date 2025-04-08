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Аварии опять усугубили вечерние пробки во Владивостоке

Во вторник, 8 апреля, вечерний час пик не обошёлся для участников дорожного движения Владивостока без дополнительных сложностей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Главной внеплановой помехой оказалось очередное ДТП в районе площади Луговой под железнодорожным мостом. Недалеко мешает проезду ещё одно ДТП на перекрёстке улиц Луговой и Горной, занята крайняя правая полоса по направлению к улице Баляева. Автомобилисты, пытающиеся проехать к улице Спортивной со стороны улиц Борисенко и Фадеева, сравнивают образовавшиеся заторы с «новогодними» (или «восьмимартовскими», когда часть дорог занимают нелегальные торговцы тюльпанами и их покупатели). А в районе пересечения улицы Магнитогорской и проспекта 100-летия Владивостока очевидцы заметили заглохший автомобиль, он создаёт дополнительные сложности для транспортного потока в сторону пригорода.

Затруднены въезд в микрорайон Снеговая Падь (со стороны объездной трассы, улиц Выселковой и Русской); проезд в сторону Нагорного парка со стороны улиц Капитана Шефнера и Всеволода Сибирцева; движение в сторону Чуркина и Змеинки со стороны Золотого моста, проезд к развязке на улице Баляева по улице Котельникова (в том числе через спуск по проспекту Красного Знамени мимо «гостинок»).

К 18 часам загруженность дорог достигла 7 баллов.