Аварии опять усугубили вечерние пробки во Владивостоке

Главной внеплановой помехой оказалось очередное ДТП в районе площади Луговой под железнодорожным мостом. Недалеко мешает проезду ещё одно ДТП на перекрёстке улиц Луговой и Горной, занята крайняя правая полоса по направлению к улице Баляева. Автомобилисты, пытающиеся проехать к улице Спортивной со стороны улиц Борисенко и Фадеева, сравнивают образовавшиеся заторы с «новогодними» (или «восьмимартовскими», когда часть дорог занимают нелегальные торговцы тюльпанами и их покупатели). А в районе пересечения улицы Магнитогорской и проспекта 100-летия Владивостока очевидцы заметили заглохший автомобиль, он создаёт дополнительные сложности для транспортного потока в сторону пригорода.