С 21 апреля в Омской области начнется ежедневное движение двух электропоездов

№ 6555/6556 Московка — Называевская — Московка: отправление со станции Московка в 10:16, с Омска — в 10:36, прибытие в Называевскую — в 13:21. Обратный рейс: отправление с Называевской в 13:44, с Омска — в 16:47, прибытие в Московку — в 17:06.