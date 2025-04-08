С 21 апреля в Омской области начнется ежедневное движение двух электропоездов

С 21 апреля в Омской области начнется ежедневное курсирование двух пригородных электропоездов. Это нововведение позволит улучшить транспортное сообщение и повысить доступность передвижения для жителей региона.
Электропоезда будут курсировать по следующим маршрутам:
№ 6555/6556 Московка — Называевская — Московка: отправление со станции Московка в 10:16, с Омска — в 10:36, прибытие в Называевскую — в 13:21. Обратный рейс: отправление с Называевской в 13:44, с Омска — в 16:47, прибытие в Московку — в 17:06.
№ 6666/6665 Омск — Калачинская — Омск: отправление с Омска в 10:40, прибытие на станцию Калачинская в 12:19. Обратный рейс: отправление с Калачинской в 14:08, прибытие в Омск в 15:48.
Кроме того, с 26 апреля по субботам будет курсировать электропоезд № 6676 Омск — Сыропятское. Отправление из Омска — в 9:13, прибытие в Сыропятское — в 10:02.
Дополнительную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Омск-пригород», по телефонам (3812) 44−31−52,