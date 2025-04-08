Омичку оштрафовали за фасовку масла в необорудованном гараже

Специалисты омского Роспотребнадзора провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя Л. Н. Дивенко. В ноябре 2024 года они внезапно наведались в гаражный бокс, где женщина фасовала спред и масло. Выяснилось, что бизнес-вумен нарушает целый ряд требований законодательства.
Зафиксированы неправильные последовательность и поточность изготовления продукции, отсутствие в помещении централизованного отопления, горячего водоснабжения, вентиляции установленного вида. И это не все выявленные нарушения со стороны ИП.
«Не обеспечено содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции, а также установлены нарушения в представленной программе производственного контроля», — сказано в сообщении.
За административное нарушение женщине выписали штраф в размере 40 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу.
Ранее «КП Омск» рассказала, что Роспотребнадзор выявил фальсифицированную молочную продукцию от тульских фирм.