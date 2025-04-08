Омичку оштрафовали за фасовку масла в необорудованном гараже

Специалисты омского Роспотребнадзора провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя Л. Н. Дивенко. В ноябре 2024 года они внезапно наведались в гаражный бокс, где женщина фасовала спред и масло. Выяснилось, что бизнес-вумен нарушает целый ряд требований законодательства.