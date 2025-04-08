В селе Гаровка-2 открыли мемориальную доску в честь героя Евгения Шилимина

На фасаде местной школы в селе Гаровка-2 торжественно открыли мемориальную доску в память о Евгении Шилимине — выпускнике учебного заведения, военном летчике, погибшем при выполнении боевой задачи в Сирии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина родился 14 июня 1991 года в Пензенской области, но детство и юность провел в селе Гаровка-2. Окончил местную школу в 2008 году — одноклассники запомнили его добрым, отзывчивым и волевым человеком. После поступил в Военно-воздушную академию в Сызрани, где стал командиром отделения.
С 2013 года служил летчиком-штурманом вертолета, участвовал в боевых действиях в Сирии и СВО. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Погиб 29 января 2024 года в Сирии. Посмертно удостоен Ордена Мужества. Указом президента Российской Федерации от 18 сентября 2024 года был посмертно награжден Орденом Мужества.