В селе Гаровка-2 открыли мемориальную доску в честь героя Евгения Шилимина

Мужчина родился 14 июня 1991 года в Пензенской области, но детство и юность провел в селе Гаровка-2. Окончил местную школу в 2008 году — одноклассники запомнили его добрым, отзывчивым и волевым человеком. После поступил в Военно-воздушную академию в Сызрани, где стал командиром отделения.