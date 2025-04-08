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В Таганроге умер заслуженный работник культуры РФ Александр Гуревич

На 79-м году из жизни ушел бессменный руководитель Таганрогского камерного оркестра.

Источник: Комсомольская правда

Почетный гражданин Таганрога Александр Гуревич скончался на 79-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Александр Николаевич был не только талантливым музыкантом, но и наставником. Благодаря его усилиям в приморском городе был создан камерный оркестр. Он также является автором уникальных методик, которые до сих пользуются спросом у педагогов музыки.

О дате, месте и времени прощания с почетным гражданином Таганрога, заслуженным работником культуры РФ пока неизвестно.