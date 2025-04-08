В четырех районах Петербурга перекроют дороги из-за ремонтных работ с 10 апреля

В Василеостровском районе до 25 августа 2026 года будет затруднено движение на набережной Лейтенанта Шмидта от 6-й и 7-й линий В. О. до 8-й и 9-й линий В. О. и по Академическому переулку от 8-й и 9-й линий В. О. до 6-й и 7-й линий В. О.