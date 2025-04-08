В четырех районах Петербурга перекроют дороги из-за ремонтных работ с 10 апреля

В Петроградском районе до 30 апреля будут ремонтировать дорожное покрытие на Морском проспекте, движение будет ограничено от Рюхиной улицы до проспекта Динамо. Кроме того, с 10 по 17 апреля движение по Морскому проспекту в направлении от Петроградской улицы к проспекту Динамо будет закрыто.
ГАТИ рекомендует совершать объезд по следующим маршрутам: Рюхина улица, набережная Мартынова, проспект Динамо, Вязова улица, Петроградская улица.
В Приморском районе до 24 июля ограничат движение по Коломяжскому проспекту от улицы Матроса Железняка до Богатырского проспекта.
В Василеостровском районе до 25 августа 2026 года будет затруднено движение на набережной Лейтенанта Шмидта от 6-й и 7-й линий В. О. до 8-й и 9-й линий В. О. и по Академическому переулку от 8-й и 9-й линий В. О. до 6-й и 7-й линий В. О.
В Красногвардейском районе до 12 апреля перекроют боковой проезд проспекта Косыгина от улицы Передовиков до Индустриального проспекта и от Индустриального проспекта до улицы Наставников.
Ранее сообщалось, что с 6 по 27 апреля 2025 года в связи с заменой деформационного шва движение транспорта на съездах с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД будет полностью закрыто.