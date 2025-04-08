«Валдай» начнет курсировать между Ростовом и Семикаракорском с 9 апреля

По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой, в этом сезоне снижен базовый тариф. Если в 2024 году поездка из Ростова в Азов стоила более 400 ₽, то теперь — 380 ₽ Поездка до Семикаракорска обойдется в 790 ₽ вместо 900. Новые тарифы будут действовать постоянно — в будни, выходные и праздники.