«Валдай» начнет курсировать между Ростовом и Семикаракорском с 9 апреля

По маршруту предусмотрена остановка в станице Багаевской.
«Вода в Дону достигла необходимого уровня для швартовки “Валдаев”, и мы начинаем регулярную навигацию», — пишет источник.
Отправиться в Семикаракорск можно будет в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Летняя пассажирская навигация на Дону стартовала 1 апреля. Ранее суда пассажирской компании «Дон» уже возобновили рейсы по маршруту Ростов — Азов.
По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой, в этом сезоне снижен базовый тариф. Если в 2024 году поездка из Ростова в Азов стоила более 400 ₽, то теперь — 380 ₽ Поездка до Семикаракорска обойдется в 790 ₽ вместо 900. Новые тарифы будут действовать постоянно — в будни, выходные и праздники.