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«Валдай» начнет курсировать между Ростовом и Семикаракорском с 9 апреля

Ростовская область, 8 апреля 2025. DON24.RU. Между Ростовом и Семикаракорском с 9 апреля начнут курсировать суда на подводных крыльях «Валдай 45Р». Об этом сообщает телеграм-канал СПК «ДОН».

Источник: Don24.ru

По маршруту предусмотрена остановка в станице Багаевской.

«Вода в Дону достигла необходимого уровня для швартовки “Валдаев”, и мы начинаем регулярную навигацию», — пишет источник.

Отправиться в Семикаракорск можно будет в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Летняя пассажирская навигация на Дону стартовала 1 апреля. Ранее суда пассажирской компании «Дон» уже возобновили рейсы по маршруту Ростов — Азов.

По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой, в этом сезоне снижен базовый тариф. Если в 2024 году поездка из Ростова в Азов стоила более 400 ₽, то теперь — 380 ₽ Поездка до Семикаракорска обойдется в 790 ₽ вместо 900. Новые тарифы будут действовать постоянно — в будни, выходные и праздники.