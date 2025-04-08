Директор зоопарка пытается наладить контакт волчицы Весты и человека

«Результатом я очень довольна. Она уже ждет меня утром и сразу же готова показать все, что она умеет — и переходить из одного вольера в другой и стоять по команде “Стоять”. Она очень умная. Слишком долго не было нужного результата от ведущего зоолога этого сектора. А понять, что именно идёт не так, можно лишь погрузившись в процесс. Вот я и погрузилась. И, честно говоря, давно хотела себя попробовать в тренинге. А то работаешь в зоопарке, по профессии биолог, а вся твоя работа сводится, по факту, к работе с бумагами и людьми. А очень хотелось поработать с животными», — рассказала Светлана Соколова.