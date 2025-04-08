Суд спустя 16 лет вернул государству два пруда на реке Ташелка

При этом вернуть теруправление Росимущества потребовало только два пруда, общей площадью 364 тыс. км., находящихся северо-западнее села. Сейчас владельцем указанных прудов является не колхоз «Заря» (он уже обанкротился), а индивидуальный предприниматель Андрей Рудюков. Он перекупил эти объекты у других физических лиц, которые приобрели их с торгов при банкротстве колхоза.