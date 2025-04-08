Весенняя просушка садов, парков и скверов в Петербурге: что важно знать в 2025 году

Начальник отдела эксплуатации садов и парков Русского музея Вела Португальская прокомментировала ситуацию с дорожками в парках. Она отметила, что большинство дорожек в парках представляют собой многослойные конструкции из щебня, песка, гравия или гранитного отсева, и каждая из этих прослоек оттаивает в своем режиме. Именно поэтому весной такие покрытия наиболее подвержены повреждениям. Прогулки по ним, особенно на велосипедах, могут привести к образованию ям и выбоин, что потребует дополнительных вложений в ремонт.