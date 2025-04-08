В Челябинске будет ограничен проезд на перекрестке Братьев Кашириных-Косарева

Первый продлится с 10:00 среды 9 апреля до 8:00 пятницы 11 апреля. В это время будет перекрыто движение по участку улицы Косарева от улицы Братьев Кашириных до пересечения с Университетской набережной. Одновременно ограничат движение в сторону центра по четырем полосам улицы Братьев Кашириных.