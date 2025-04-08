В Челябинске будет ограничен проезд на перекрестке Братьев Кашириных-Косарева

В Челябинске починили коллектор, из-за которого образовался провал на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Теперь на перекрестке нужно уложить новый асфальт. Ради работ временно ограничат движение машин.
Как сообщили в мэрии, ограничения будут вводить в два этапа.
Первый продлится с 10:00 среды 9 апреля до 8:00 пятницы 11 апреля. В это время будет перекрыто движение по участку улицы Косарева от улицы Братьев Кашириных до пересечения с Университетской набережной. Одновременно ограничат движение в сторону центра по четырем полосам улицы Братьев Кашириных.
Второй этап начнется в 10:00 пятницы 11 апреля и продлится до 10:00 вторника 15 апреля. В этот период будет ограничен проезд в сторону центра города по двум полосам улицы Братьев Кашириных. Также полностью закроют проезд по улице Косарева от Университетской набережной к улице Братьев Кашириных.