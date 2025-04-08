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Зараженные розы, поступившие из Латвии, уничтожили на Урале

В Свердловскую область поступило более 151 тысячи срезов цветов.

Источник: Россельхознадзор по Свердловской области

Специалисты свердловского Россельхознадзора 1 апреля проверили партию цветов. Более 151 тысячи срезов гвоздик, лилий, орхидей, гипсофилы, роз, хризантем происхождением Колумбия, Нидерланды и Кения ввезли в регион автомобильным транспортом из Латвии.

В рамках мероприятий по контролю, включающих в себя досмотр с отбором образцов и проведение лабораторной экспертизы, в 220 срезах кенийских роз выявили карантинного вредителя — западный цветочный трипс.

В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная продукция уничтожена, сообщили в ведомстве.