Зараженные розы, поступившие из Латвии, уничтожили на Урале

Специалисты свердловского Россельхознадзора 1 апреля проверили партию цветов. Более 151 тысячи срезов гвоздик, лилий, орхидей, гипсофилы, роз, хризантем происхождением Колумбия, Нидерланды и Кения ввезли в регион автомобильным транспортом из Латвии.
В рамках мероприятий по контролю, включающих в себя досмотр с отбором образцов и проведение лабораторной экспертизы, в 220 срезах кенийских роз выявили карантинного вредителя — западный цветочный трипс.
В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная продукция уничтожена, сообщили в ведомстве.