Грозит ли югу России нашествие карпового жука, пожирающего зерно и картон?

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия опубликовало информацию о карантинном вредителе зерна— капровом жуке. Многие поняли это так, что югу нашей страны грозит нашествие этого вредителя.
Насколько велика опасность и есть ли она вообще, rostov.aif.ru рассказал руководитель органа инспекции Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Денис Олешко:
— Распространения карпового жука никогда не было и не устанавливалось не только в Ростовской области, но и в России. На территории Российской Федерации этот жук в списке отсутствующих видов.
Сам карповый жук может передвигается только на малые расстояния. Если его не завезут, нашествие то этого вредителя исключено. Завезти его могут не только с зерном, но и, к примеру, в железнодорожных вагонах с другой продукцией, и даже на упаковке — этот жук ест всё, начиная от картона. Это очень вредный и опасный вредитель. Поэтому в большинстве стран мира является карантинным. В том числе, на территории Российской Федерации.
Зерно и продукты его переработки, ввозимые из стран, где возможно заражение капровым жуком, подвергаются особенно тщательному фитосанитарному контролю. В рамках рискориентированного подхода досматривается и проверяется каждая перевозимая партия. В том числе, и на внутрироссийских перевозках.
Регулярно обследуются и места хранения продовольственных запасов, чтобы вовремя выявить вредителя. В складских помещениях ставятся специальные феромонные ловушки, для того чтобы посмотреть есть этот вредитель или нету. На территории Ростовской области карпового жука не выявляли ни разу.