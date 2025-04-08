Грозит ли югу России нашествие карпового жука, пожирающего зерно и картон?

Сам карповый жук может передвигается только на малые расстояния. Если его не завезут, нашествие то этого вредителя исключено. Завезти его могут не только с зерном, но и, к примеру, в железнодорожных вагонах с другой продукцией, и даже на упаковке — этот жук ест всё, начиная от картона. Это очень вредный и опасный вредитель. Поэтому в большинстве стран мира является карантинным. В том числе, на территории Российской Федерации.