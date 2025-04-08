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Нижегородцам объяснили причину отказа от наземных электричек в метро

У наземных и подземных составов разные габариты.

Жителям Нижнего Новгорода объяснили, почему в метро не могут курсировать наземные электрички. Отказ от таких составов связан с неподходящими габаритами, сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

По словам представителей подземки, поездам, которые перевозят пассажиров на земле, будет некомфортно в 5-метровом тоннеле. В частности, высота стандартного вагона метро составляет 3,6 тысячи мм, а ширина — 2,6 тысячи мм. Габариты электропоезда ЭД-9 больше: 4,2 тысячи мм на 3,5 тысячи мм.

Ранее мы писали, что доставка новых вагонов для нижегородской подземки будет организована по железной дороге.