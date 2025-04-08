В Самаре убрали последнее упоминание о шведском бренде IKEA

В Самаре переименовали остановку общественного транспорта, связанного с закрывшимся магазином. Мэрия города внесла изменения в реестр муниципальных маршрутов, и теперь остановка, ранее известная как «ТЦ Мега-Икеа», будет называться просто «ТЦ Мега».
На этой остановке делают остановки автобусы маршрутов 67 и 87. Кроме того, в рамках обновления были переименованы еще две остановки в городе.
Напомним, что магазин IKEA в Самаре закрылся в начале марта 2022 года, а осенью того же года с фасада торгового центра была демонтирована большая вывеска компании, что символизировало окончательный уход бренда из региона.