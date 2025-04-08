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Участок улицы перекроют на все лето на правобережье Астаны

В Астане на все лето перекроют участок улицы Куйши Дины между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана. Это связано с ремонтом дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Источник: Nur.kz

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны начинает работы по строительству улицы Куйши Дины на участке между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.

В связи с проведением дорожно-строительных работ с 9 апреля по 30 августа 2025 года будет полностью перекрыто движение по улице Куйши Дина от школы «Мирас» до проспекта М. Жумабаева", — говорится в сообщении акимата.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Сообщается, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Схема перекрытого участка улицы представлена ниже.