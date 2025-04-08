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Возможны серьезные дефекты двигателя: Toyota отзывает популярные в Приморье внедорожники

Toyota запустила отзывную компанию популярных в Приморье внедорожников.

Источник: Комсомольская правда

Даже проверенные временем марки автомобилей могут стать причиной неудобств и переживаний для своих владельцев. Не стала исключением и Toyota. Компания ООО «Тойота Мотор» на днях запустила отзывную компанию «Подшипник коленчатого вала двигателя на некоторых автомобилях Toyota Land Cruiser 300». Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор».

Под отзывную программу попали не все автомобили — вынужденная мера коснется машин с двигателем V635A. По мнению компании, не исключена вероятность, что в некоторых моделях остатки механической обработки двигателя не были удалены из него и послужили причиной его загрязнения. Этот недочет может привести к неравномерной работе двигателя, всевозможным стукам, а также к невозможности его запуска или остановки.

Поэтому в скором времени в дилерские центры Toyota пригласят владельцев автомобилей Toyota Land Cruiser 300, выпущенных в период с 26 апреля 2021 года по 8 февраля 2022 года. Специалисты центров проведут работы по замене двигателя на этой модели транспортного средства. Для автовладельцев эта услуга будет бесплатной.

Программу проведения отзывной компании ООО «Тойота Мотор» согласовало с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).