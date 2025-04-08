Возможны серьезные дефекты двигателя: Toyota отзывает популярные в Приморье внедорожники

Под отзывную программу попали не все автомобили — вынужденная мера коснется машин с двигателем V635A. По мнению компании, не исключена вероятность, что в некоторых моделях остатки механической обработки двигателя не были удалены из него и послужили причиной его загрязнения. Этот недочет может привести к неравномерной работе двигателя, всевозможным стукам, а также к невозможности его запуска или остановки.