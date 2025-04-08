«Работают круглосуточно». Почти 1400 человек и 500 снегоуборочных машин сутками убирают снег, выпавший в апреле в Беларуси

Так, из-за апрельских снегопадов белорусские коммунальники работают в круглосуточном режиме. Самые большой объем работ — в Могилевской и Гомельской областях. Здесь убирали снег и обрабатывали магистрали и тротуары песчано-соляными смесями 162 единицы техники и свыше тысячи работников ЖКХ.