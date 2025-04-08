Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Работают круглосуточно». Почти 1400 человек и 500 снегоуборочных машин сутками убирают снег, выпавший в апреле в Беларуси

ЖКХ вывело на улицу 500 единиц техники и почти 1400 человек для борьбы со снегом.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси более 1340 работников ЖКХ и 480 единиц спецтехники расчищают от снега улицы в апреле, сообщает Министерство ЖКХ.

Так, из-за апрельских снегопадов белорусские коммунальники работают в круглосуточном режиме. Самые большой объем работ — в Могилевской и Гомельской областях. Здесь убирали снег и обрабатывали магистрали и тротуары песчано-соляными смесями 162 единицы техники и свыше тысячи работников ЖКХ.

— Работники ЖКХ и спецтехника расчищали улицы от снега в ночное и утреннее время, — прокомментировали в МинЖКХ.

На утро 8 апреля по всей стране работали почти 500 единиц коммунальной техники: пескоразбрасыватели и солеразбрасыватели, снегоуборочные машины, машины для погрузки и вывоза снега, другая техника.

До этого синоптики предупредили о возвращении снегопадов в Беларуси: «Циклон разворачивается к Минску, а сугробы уже 27 см».

А БЖД сообщила о пожаре в пассажирском здании в Минском отделении железной дороги: «Работают пять расчетов МЧС».

Тем временем в Минске санстанция провела проверку крупной сети после видео с тараканом в кофемашине магазина: «Это Жора — местный бариста».