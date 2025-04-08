Космический корабль «Союз МС-27» пристыковался к МКС после трехчасового полета

Запущенный утром 8 апреля с космодрома Байконур российский пилотируемый корабль «Союз МС-27» с экипажем из трех человек благополучно пристыковался к Международной космической станции через три часа десять минут после старта.
Стыковка корабля с российским сегментом станции была произведена в автоматическом режиме после осуществления необходимых для сближения с МКС маневров. «Союз МС-27» пристыковался к модулю «Причал» на несколько минут раньше плана — в 11 часов 57 минут по московскому времени.
На борту «Союза МС-27» на МКС прибыли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Для Рыжикова этот полет в космос стал третьим в карьере, тогда как Зубрицкий и Ким полетели на МКС впервые. Ожидается, что они пробудут в космосе восемь месяцев и вернутся на Землю в начале декабря.
На станции сейчас находятся астронавты NASA Николь Айерс и Энн Макклейн, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониши и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков, прилетевшие на МКС в середине марта на корабле Crew Dragon C210 Endurance в рамках миссии Crew-10. Также там работают астронавт NASA Дональд Петтит и российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер. Они прибыли на МКС на корабле «Союз МС-26» в сентябре 2024 года и покинут ее на нем же 20 апреля, в день 70-летия Петтита, который считается старейшим действующим астронавтом NASA.