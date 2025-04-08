Космический корабль «Союз МС-27» пристыковался к МКС после трехчасового полета

На станции сейчас находятся астронавты NASA Николь Айерс и Энн Макклейн, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониши и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков, прилетевшие на МКС в середине марта на корабле Crew Dragon C210 Endurance в рамках миссии Crew-10. Также там работают астронавт NASA Дональд Петтит и российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер. Они прибыли на МКС на корабле «Союз МС-26» в сентябре 2024 года и покинут ее на нем же 20 апреля, в день 70-летия Петтита, который считается старейшим действующим астронавтом NASA.