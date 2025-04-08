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В Ростовской области произвели 168 кг бескостной свинины из меньшего объема сырья

В Таганроге ветеринар утвердил производство 168 кг бескостной свинины из меньшего сырья.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге выявили нарушения, которые допустил ветеринар при утверждении производства 168 кг бескостной охлажденной свинины. Несоответствие было в том, что объем сырья был меньше, чем самой изготовленной продукции. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.

В итоге ветеринарному врачу направили предупреждение, а предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

— Данный факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением ветеринарных правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, — говорится в сообщении.