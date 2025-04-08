В Ростовской области произвели 168 кг бескостной свинины из меньшего объема сырья

В Таганроге выявили нарушения, которые допустил ветеринар при утверждении производства 168 кг бескостной охлажденной свинины. Несоответствие было в том, что объем сырья был меньше, чем самой изготовленной продукции. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.