В Ростовской области произвели 168 кг бескостной свинины из меньшего объема сырья

В Таганроге выявили нарушения, которые допустил ветеринар при утверждении производства 168 кг бескостной охлажденной свинины. Несоответствие было в том, что объем сырья был меньше, чем самой изготовленной продукции. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.
В итоге ветеринарному врачу направили предупреждение, а предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
— Данный факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением ветеринарных правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, — говорится в сообщении.