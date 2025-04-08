Синоптики предупредили про −10 градусов в Беларуси 9 апреля, в среду, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране в ночное время будет определять область пониженного атмосферного давления, а в дневное время будет сказываться влияние атмосферных фронтов, которые смещаются со стран Балтии.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможен небольшой снег, мокрый снег. В дневное время по северо-западной части Беларуси ожидаются мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог гололедица.
Синоптики добавляют, что ветер окажется северо-западный, днем с переходом на юго-западный. Местами возможен порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит от −2 до −8 градусов, при прояснениях будет до −10 градусов. Днем прогнозируется от +2 градусов по восточной части и до +9 градусов по юго-западной.
Ранее Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +18 в апреле 2025.
Кстати, синоптик Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег».
Вместе с тем мы узнали, какие жилищно-коммунальные услуги в Беларуси зависят от площади квартиры, а какие — от числа прописанных.