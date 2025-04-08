Синоптики предупредили про −10 градусов в Беларуси 9 апреля, в среду

Синоптики добавляют, что ветер окажется северо-западный, днем с переходом на юго-западный. Местами возможен порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит от −2 до −8 градусов, при прояснениях будет до −10 градусов. Днем прогнозируется от +2 градусов по восточной части и до +9 градусов по юго-западной.