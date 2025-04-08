В РФ успешно испытали морозостойкий материал для укрепления дорог в Арктике

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Разработанный в Новосибирске биополимерный морозостойкий материал для улучшения прочности дорог в Арктике успешно прошел испытания. Об этом сообщил руководитель передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Головин.
Как отмечали ранее разработчики, из-за перепадов температур часто происходит деградация грунтового покрытия, что создает риски для строящейся на грунте инфраструктуры. Для решения этой проблемы в НГУ разработали биополимеры, которые в результате перепада температур и цикла замораживания и таяния формируют структуру. Она упрочняется с каждым таким циклом. Ранее лабораторные испытания показали, что полученный материал выдерживает температуры до минус 20 градусов Цельсия.
«Те, предложения по укреплению дорог, которые мы сделали, уже протестированы, уже показали свою эффективность. Это направление показало свою эффективность», — сказал Головин.
Руководитель школы пояснил, что проект реализуется совместно с компанией «Газмпромнефть-Заполярье» и направлен на развитие инфраструктуры в Арктической зоне. Планируется ее применение для упрочнения около 100 км автозимников и ледовых переправ к 2026 году. Разработанные компоненты отвечают высоким экологическим требованиям, стандартам для регионов Арктики.