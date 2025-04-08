В РФ успешно испытали морозостойкий материал для укрепления дорог в Арктике

Как отмечали ранее разработчики, из-за перепадов температур часто происходит деградация грунтового покрытия, что создает риски для строящейся на грунте инфраструктуры. Для решения этой проблемы в НГУ разработали биополимеры, которые в результате перепада температур и цикла замораживания и таяния формируют структуру. Она упрочняется с каждым таким циклом. Ранее лабораторные испытания показали, что полученный материал выдерживает температуры до минус 20 градусов Цельсия.