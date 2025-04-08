Появился список петербургских колледжей, куда возьмут с двумя ОГЭ

«19 наиболее востребованных профессий для тех выпускников 9-х классов, которые хотели бы сдавать только два ОГЭ, — определены. Следующий вопрос, который волнует ребят и их родителей: в каких колледжах будет вестись прием на эти профессии? Таких колледжей в Петербурге — 29», — сказано в посте.
Все колледжи из списка, нанесенные на карту, можно посмотреть тут.
- Адмиралтейский район: колледж туризма.
- Центральный район: Малоохтинский колледж.
- Василеостровский район: колледж судостроения, Радиотехнический колледж.
- Приморский район: техникум Приморский, колледж ПетроСтройСервис, колледж Петербургской моды, колледж им. А. Г. Неболсина.
- Курортный район: колледж им. С. И. Мосина.
- Выборгский район: Технический колледж, колледж Метростроя.
- Калининский район: Садово-архитектурный колледж, колледж ПетроСтройСервис, колледж кулинарного мастерства, лицей Сервиса, Российский колледж традиционной культуры.
- Невский район: Морская техническая академия, Охтинский колледж, Российский колледж традиционной культуры, Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина.
- Фрунзенский район: Академия транспортных технологий, Охтинский колледж, Автомеханический колледж.
- Московский район: колледж Петербургской моды, Электромашиностроительный колледж, Академия реставрации и дизайна, Техникум Автосервис.
- Кировский район: колледж имени Н. И. Путилова, колледж водных ресурсов, Морская техническая академия, Колледж судостроения, Академия реставрации и дизайна, Морская техническая академия, колледж электроники и приборостроения, колледж Красносельский.
- Петродворцовый район: Колледж Красносельский.
- Пушкинский район: Российский колледж традиционной культуры.
- Колпинский район: Ижорский колледж.
«Фонтанка» подробно рассказала, как сегодня в Петербурге функционирует система образования в колледжах.
В петербургских колледжах увеличат количество бюджетных мест, если их не хватит для школьников, сдавших два ОГЭ. Всем желающим поступление будет гарантировано.
Всего есть 19 профессий, на обучение которым при наличии аттестата об основном общем образовании будут принимать по двум предметам ОГЭ. Список можно посмотреть тут.