Появился список петербургских колледжей, куда возьмут с двумя ОГЭ

«19 наиболее востребованных профессий для тех выпускников 9-х классов, которые хотели бы сдавать только два ОГЭ, — определены. Следующий вопрос, который волнует ребят и их родителей: в каких колледжах будет вестись прием на эти профессии? Таких колледжей в Петербурге — 29», — сказано в посте.