В России появилась своя технология 3D-печати магнитных материалов

«Сейчас мы отрабатываем все на чистом железе. Оно доступно, выпускается в виде порошка и удобно для исследований. Но у него есть ограничения — например, высокая анизотропия. Поэтому мы экспериментируем с добавками оксидов, чтобы задать нужные функциональные свойства», — приводят в сообщении слова Волегова. Исследователи отмечают, что в случае появления инвестора — технологию можно довести до внедрения в течение пары лет. Без заказчика на доведение технологии до промышленного уровня понадобится три-четыре года.