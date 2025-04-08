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В России появилась своя технология 3D-печати магнитных материалов

Ученые работают с металлическим порошком его спекают или сплавляют послойно с помощью лазера для создания уникального изделия.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали российскую технологию 3D-печати магнитных материалов, которая может применяться в различных сферах — от мобильной электроники до электромобилей и аэрокосмической отрасли, сообщили в отделе научных коммуникаций вуза.

«Научный коллектив Уральского федерального университета создал отечественную технологию 3D-печати магнитных материалов. Технология позволит создавать уникальные изделия с управляемыми свойствами для высокотехнологичных отраслей. Работа научного коллектива поддержана по программе “Приоритет-2030”, — говорится в сообщении. Разработанная технология может найти применение в самых разных сферах — от мобильной электроники до электромобилей и аэрокосмической отрасли, в том числе, в зарядных устройствах, блоках питания, трансформаторах нового типа.

По словам руководителя исследовательской группы, завкафедрой магнетизма и магнитных наноматериалов УрФУ Алексея Волегова, ученые работают с металлическим порошком — его спекают или сплавляют послойно с помощью лазера для создания уникального изделия. Помимо формы, создаются также комбинации различных магнитных и немагнитных материалов — исследователи могут создать участок, проводящий ток, а рядом — изолирующий. Также могут объединить магнитомягкий и магнитотвердый материалы в одном элементе — причем на масштабе, сопоставимом с диаметром человеческого волоса. Традиционные технологии этого не позволяют.

«Сейчас мы отрабатываем все на чистом железе. Оно доступно, выпускается в виде порошка и удобно для исследований. Но у него есть ограничения — например, высокая анизотропия. Поэтому мы экспериментируем с добавками оксидов, чтобы задать нужные функциональные свойства», — приводят в сообщении слова Волегова. Исследователи отмечают, что в случае появления инвестора — технологию можно довести до внедрения в течение пары лет. Без заказчика на доведение технологии до промышленного уровня понадобится три-четыре года.