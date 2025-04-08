В Казани в 2025 году чемпионат России по плаванию приобретет особый статус. Впервые за последние годы эти состязания станут официальным отбором на предстоящий чемпионат мира в Сингапуре. К тому же помимо борьбы за национальные титулы, спортсмены будут биться за право выступить на международном турнире, сообщает Минспорта Татарстана. Соревнования пройдут с 13 по 18 апреля во Дворце водных видов спорта,
Всего на чемпионат в Казань съедутся 720 пловцов из более чем 72 регионов страны. Будет разыгран 41 комплект медалей. Среди участников олимпийские призеры, мировые и европейские рекордсмены. Так, столицу Татарстана, в частности, посетят: Климент Колесников, Евгений Рылов, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Илья Бородин.
Напомним, чемпионат России по плаванию в Казани включили в календарь World Aquatics.