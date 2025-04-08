В Казани в 2025 году чемпионат России по плаванию приобретет особый статус. Впервые за последние годы эти состязания станут официальным отбором на предстоящий чемпионат мира в Сингапуре. К тому же помимо борьбы за национальные титулы, спортсмены будут биться за право выступить на международном турнире, сообщает Минспорта Татарстана. Соревнования пройдут с 13 по 18 апреля во Дворце водных видов спорта,