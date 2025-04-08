«Монетная неделя» в Крыму: где можно обменять мелочь

В этом году к акции на полуострове присоединились девять банков. Их офисы расположены по пятнадцати адресам, поделились в Центробанке.
Чтобы сдать мелочь, при себе необходимо иметь только паспорт и накопленный «капитал». Монеты можно обменять на наличные купюры или зачислить на свой банковский счет. Ограничений по сумме и комиссий нет. По словам руководителя отделения Банка России по Крыму Игоря Цветкова, примут любые монеты, выпущенные с 97-го года, даже поврежденные или потемневшие.
«Накопленные дома монеты — это не просто “мелочь”, а часть денежного оборота страны. Возврат монет в обращение помогает снижать затраты на их чеканку», — пояснил он.
«Монетная неделя» — всероссийская акция. Она пройдет с 7 по 19 апреля. В этом году количество участников по всей стране увеличилось в пять раз. Сдать монеты можно в 34 тысячах торговых точек и в 4 тысячах отделений банков. Адреса банков, куда можно принести мелочь, есть на сайте монетнаянеделя.рф.