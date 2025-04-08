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«Монетная неделя» в Крыму: где можно обменять мелочь

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. Обменять накопившуюся мелочь в Крыму можно будет в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и Керчи, сообщили в Банке России.

Источник: РИА "Новости"

В этом году к акции на полуострове присоединились девять банков. Их офисы расположены по пятнадцати адресам, поделились в Центробанке.

Чтобы сдать мелочь, при себе необходимо иметь только паспорт и накопленный «капитал». Монеты можно обменять на наличные купюры или зачислить на свой банковский счет. Ограничений по сумме и комиссий нет. По словам руководителя отделения Банка России по Крыму Игоря Цветкова, примут любые монеты, выпущенные с 97-го года, даже поврежденные или потемневшие.

«Накопленные дома монеты — это не просто “мелочь”, а часть денежного оборота страны. Возврат монет в обращение помогает снижать затраты на их чеканку», — пояснил он.

«Монетная неделя» — всероссийская акция. Она пройдет с 7 по 19 апреля. В этом году количество участников по всей стране увеличилось в пять раз. Сдать монеты можно в 34 тысячах торговых точек и в 4 тысячах отделений банков. Адреса банков, куда можно принести мелочь, есть на сайте монетнаянеделя.рф.