«Монетная неделя» в Крыму: где можно обменять мелочь

Чтобы сдать мелочь, при себе необходимо иметь только паспорт и накопленный «капитал». Монеты можно обменять на наличные купюры или зачислить на свой банковский счет. Ограничений по сумме и комиссий нет. По словам руководителя отделения Банка России по Крыму Игоря Цветкова, примут любые монеты, выпущенные с 97-го года, даже поврежденные или потемневшие.