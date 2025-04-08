Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода в Евпатории — начата проверка из-за аварии и отключений

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с ограничением водоснабжения в Евпатории, сообщили в пресс-службе.

В ведомстве объяснили, что сотрудники проведут надзорные мероприятия и дадут оценку исполнению законодательства в сфере ЖКХ.

«На постоянном контроле в прокуратуре находится вопрос организации подвоза воды для нужд населения», — подчеркнули в пресс-службе.

С 1 по 6 апреля на сетях Евпатории проводили масштабный ремонт. Без ресурса оставались сам город, поселки Заозерное, Мирный и Новоозерный, а также село Прибрежное. Теперь же на водопроводе произошла авария. Ориентировочно до 17:00 жители старой части Евпатории остаются без воды.