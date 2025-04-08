Вода в Евпатории — начата проверка из-за аварии и отключений

С 1 по 6 апреля на сетях Евпатории проводили масштабный ремонт. Без ресурса оставались сам город, поселки Заозерное, Мирный и Новоозерный, а также село Прибрежное. Теперь же на водопроводе произошла авария. Ориентировочно до 17:00 жители старой части Евпатории остаются без воды.