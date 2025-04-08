Выявлена причина сверхредкости бабочки с ареалом от Финляндии до Сахалина

«Мы впервые обобщили все данные по этому виду и предложили схему, которая дает нам предполагаемые факторы очень низкой численности этой бабочки. Видимо, в природе она на протяжении части жизненного цикла может есть листья аконита, которые содержат алкалоиды. Но она зачастую, скажем так, увлекается, и не может этот ядовитый аконит бросить и перейти на питание другими растениями, что приводит к сверхвысокой смертности и к нарушениям развития. Причем нарушения развития мы видели не только в эксперименте, но и в природе находили бабочек, которые имеют аномалии развития: укороченные крылья и так далее. То есть мы имеем бабочку, которая, чтобы выжить, чтобы нормально развиваться, должна употреблять алкалоиды. Но дозировку этих природных наркотиков не всегда может правильно выдержать», — рассказал Болотов.