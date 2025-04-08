Выявлена причина сверхредкости бабочки с ареалом от Финляндии до Сахалина

АРХАНГЕЛЬСК, 8 апреля. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) определили наиболее вероятные причины сверхредкости бабочки Медведица Менетрие (Arctia menetriesii), которая встречается на территории от Сахалина и Китая до Финляндии. Как рассказал ТАСС директор центра, член-корреспондент РАН Иван Болотов, на определенном этапе развития бабочка может питаться растением аконит, которое содержит алкалоиды, эти вещества действуют на нее как наркотик.
«Мы впервые обобщили все данные по этому виду и предложили схему, которая дает нам предполагаемые факторы очень низкой численности этой бабочки. Видимо, в природе она на протяжении части жизненного цикла может есть листья аконита, которые содержат алкалоиды. Но она зачастую, скажем так, увлекается, и не может этот ядовитый аконит бросить и перейти на питание другими растениями, что приводит к сверхвысокой смертности и к нарушениям развития. Причем нарушения развития мы видели не только в эксперименте, но и в природе находили бабочек, которые имеют аномалии развития: укороченные крылья и так далее. То есть мы имеем бабочку, которая, чтобы выжить, чтобы нормально развиваться, должна употреблять алкалоиды. Но дозировку этих природных наркотиков не всегда может правильно выдержать», — рассказал Болотов.
Медведица Менетрие — крупная и яркая бабочка, желто-оранжевая с черными полосками. Впервые она была описана русским энтомологом Эдуардом Эверсманом в 1846 году по единственному экземпляру, найденному в горах на северо-востоке Казахстана. Бабочку назвали в честь Эдуарда Менетрие — одного из основоположников отечественной энтомологии. Вторая в истории встреча с этой бабочкой была в 1913 году в Финляндии. С тех пор Медведицу Менетрие встречали около 80 раз. При этом она обитает на огромной территории Северной Евразии: от Финляндии до Сахалина и Китая.
Эксперимент и мутации.
Ученые проводили эксперименты и выяснили, что гусеницы едят предложенный аконит, в результате или вся популяция гибнет, или появляются бабочки с аномалиями развития. «Была показана высокая смертность гусениц. Те, кто рано начинает питаться аконитом, умирают почти все. Кто попозже — реже. Бабочки могут развиться, но у них получаются крылья недоразвитые, или вообще образуется монстр, когда это наполовину гусеница, наполовину бабочка», — отметил собеседник агентства.
При этом алкалоиды из аконита необходимы бабочке для синтеза феромонов. Кроме того, в этом растении содержатся противогрибковые вещества, без которых во время зимовки гусеницы могут погибнуть от инфекции, то есть без питания аконитом Медведицам сложно обойтись. «Обращает на себя внимание важность, с одной стороны, питания ядовитым растением, а с другой стороны, есть определенные последствия. Может быть, она находится в процессе адаптации к этому акониту, поэтому мы наблюдаем такие сбои и сверхнизкую численность», — резюмировал Болотов.
Как отмечает ученый, проблема таких сверхредких видов в том, что сложно планировать программу их исследований. Понять, почему при такой редкости у этой бабочки такой огромный ареал, могли бы помочь генетические данные, но для них требуется свежий материал. По словам Болотова, группа специалистов из России и Финляндии занимается исследованием Медведицы Менетрие 30 лет. За это время 20 ученых нашли всего 12 экземпляров бабочки. В основном она обитает в малонарушенных лесных массивах в долинах малых рек.