«Мостотрест» рассказал, какие мосты будет ремонтировать после Троицкого

По его словам, решение будет зависеть от транспортной ситуации и сроков, которые станут ясны из проектной документации. Оба моста ждет замена верхнего слоя, ремонт гидроизоляции и деформационных швов. «Все работы будут выполнены в максимально короткие сроки и с наименьшими неудобствами для всех участников дорожного движения», — сказал он.
Троицкий мост ушел на ремонт с 1 апреля. Работы должны закончиться к 10 июня, сообщил Всеслав Воронин. Расчетные сроки удалось сократить на четыре месяца за счет увеличения числа рабочих и работы в три смены, отметил он.
Также «Мостотрест» ремонтирует Кронверкский мост и Свердловскую набережную. Кроме того, выполняются работы на Эрмитажном и Прачечном мостах и участке Дворцовой набережной между ними. «Планируем их закончить ориентировочно в сентябре», — сообщил глава «Мостотреста». На очереди Аничков, Казанский и Зеленый мосты. «Эти работы будут проводиться в рамках выполнения ремонта Невского проспекта», — заключил Всеслав Воронин.