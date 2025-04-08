«Мостотрест» рассказал, какие мосты будет ремонтировать после Троицкого

По его словам, решение будет зависеть от транспортной ситуации и сроков, которые станут ясны из проектной документации. Оба моста ждет замена верхнего слоя, ремонт гидроизоляции и деформационных швов. «Все работы будут выполнены в максимально короткие сроки и с наименьшими неудобствами для всех участников дорожного движения», — сказал он.